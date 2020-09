Anguillara, Pizzigallo: "Ecco il mio programma dopo il disastro M5s"

“Decoro, manutenzione, acqua, scuole e turismo sono le emergenze da affrontare con efficienza ed efficacia ad Anguillara”. A dirlo all'Adnkronos è il candidato sindaco del centrodestra Angelo Pizzigallo in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

I punti del suo programma sono, dunque, l’acqua, “un bene pubblico che richiede investimenti”, il turismo che “non dovrà essere un vuoto slogan come è stato fino ad ora”, la rivitalizzazione del centro storico e delle periferie, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, ma anche la sicurezza di Anguillara, l’ambiente, la scuola, lo sport e la cultura.

"L’amministrazione del Movimento 5 stelle è stata un vero disastro per Anguillara – dice Pizzigallo - Partiti nel nome della trasparenza e della buona volontà, si sono arroccati all’interno del palazzo comunale rifiutando qualunque forma di collaborazione e di ascolto. In particolare, in materia di edilizia scolastica, hanno costretto i nostri bambini a frequentare la scuola in container inadeguati sia in termini strutturali che estetici”.