Berlusconi ad Arcore vota da remoto al Parlamento europeo

"Ho votato al Parlamento europeo per difendere gli interessi dell’Italia e degli italiani. Grazie a tutti i colleghi che mi hanno manifestato la loro vicinanza nei giorni scorsi e in particolare a Donald Tusk e a Manfred Weber, Presidente e Capogruppo del Partito popolare europeo". Lo scrive su Twitter Silvio Berlusconi, da ieri ad Arcore per una settimana di isolamento domiciliare dopo 11 giorni di ricovero al San Raffaele a seguito di un tampone positivo al Covid. Il Cav si è collegato con il Parlamento europeo da remoto. L'ex premier dovrebbe partecipare anche al voto di domani.