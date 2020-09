Referendum, Fraccaro: "Il No andrebbe contro posizione Parlamento"

(Fotogramma)

"Non ho la sensazione" che l'onda del No "stia salendo, anzi, sento forte l'orientamento di chi vuole confermare la riforma puntuale, semplice e chiara che è stata votata a larghissima maggioranza in Parlamento e che i cittadini stanno apprezzando. Il No invece andrebbe contro la posizione del Parlamento che ha deciso di autoriformarsi". Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Sera', il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, il quale aggiunge: "Ora non vota il centrodestra, votano gli italiani e la coerenza in politica viene premiata. È difficile spiegare, se non con giochini molto vecchi, la posizione di chi in Parlamento ha votato in un modo e al referendum chiede di fare l'opposto". Parlando della legge elettorale, l'esponente 5 Stelle assicura che "il M5S rispetterà l'impegno anche perché è giusto modificarla con un sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento. E chiederemo anche le preferenze, perché la rappresentanza si gioca sulla qualità, non sulla quantità".

Parlando di un eventuale rimpasto di governo, Fraccaro sottolinea che "per quanto mi riguarda penso che squadra che vince non si cambia, ma questo non dipenderà solo da me". E, sull'ipotesi di sostituire il premier Conte, osserva: "Conte è un attaccante importante, un fuoriclasse".