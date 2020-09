Pd, Renzi: "Il mio ritorno non ha senso"

(Fotogramma)

''Il mio ritorno nel Pd? Non ha senso. Noi abbiamo lasciato il Pd perché è diventato sul territorio il principale alleato di una visione giustizialista con i grillini, legata ad un'alleanza strutturale che non condivido. Ho grande rispetto per Andrea Orlando e gli amici del Pd , però chi vota Iv, vota un partito che è compos sui...''. Lo ha detto Matteo Renzi ospite di 'Stasera Italia', su Retequattro.

'Non sono d'accordo, Zingaretti è diventato segretario perché come me ha vinto le primarie. Non è possibile che tutte le volte si rimette in discussione" dice, rispondendo a chi gli chiede se Nicola Zingaretti si deve dimettere in caso di sconfitta del centrosinistra in Toscana e Puglia.

Quanto ai grillini, dice, ''devono farla finita sul Mes...Tanto hanno cambiato idea sulla Tav, su Mattarella, su Macron, sulle Olimpiadi. Potranno cambiare idea anche sul Mes'' conclude.