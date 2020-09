Renzi: "Recovery Fund come la cometa di Halley"

Fotogramma

"Sono soddisfatto che noi come Italia abbiamo ottenuto la possibilità di spendere 200 miliardi di euro per far fronte alla più grave crisi economica del dopoguerra. Non era scontato. L'Europa non è stata cattiva, ha dato una mano". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ai microfoni di Rtl. "L'occasione non ricapita, è come la cometa di Halley. Non ricapiterà per decenni. La cosa peggiore che possa succedere è buttare via i soldi", osserva l'ex premier, "sarebbe come spararsi sui piedi".