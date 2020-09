Ex 5S Rizzone: "Post su referendum con Salvini finanziato da gruppo Camera Movimento"

Marco Rizzone /Facebook

"W la trasparenza. Ecco come il gruppo parlamentare M5S Camera sperpera i soldi pubblici... Lascio a voi i commenti... Per fortuna almeno Facebook è trasparente!". Lo scrive sul social Marco Rizzone, deputato ex M5S, pubblicando uno screenshot della pagina Fb 'Iovotosì' in cui si vede l'immagine del leader della Lega Matteo Salvini accompagnata da una dichiarazione a sostegno del taglio dei parlamentari. La sponsorizzazione del post, stando allo screenshot pubblicato da Rizzone, sarebbe stata finanziata dal Movimento 5 Stelle Camera.