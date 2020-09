Scuola, Conte a Norcia: 'lezione' a sorpresa agli studenti

dall'inviata Ileana Sciarra - Tutti in cortile per ascoltare il premier Giuseppe Conte, arrivato a Norcia per dare un in bocca a lupo agli studenti dell’Istituto Battaglia, la scuola inaugurata ieri dopo anni di lezione nei container. Gli studenti dell’istituto tecnico e liceo classico sono stati fatti uscire nel cortile per un confronto col presidente del Consiglio, nel rispetto del distanziamento e delle regole previste per fronteggiare il Covid. Al suo arrivo, prima di fare il suo ingresso a scuola, Conte ha salutato dalle finestre alcune insegnanti alle prese con le lezioni, chiedendo se tutto fosse in ordine e se le mascherine fossero arrivate a destinazione. “Tutto ok, presidente”, ha risposto una docente interrompendo la lezione.