Scuola, Toti insiste: "Per M5s problema sono io"

(Foto Fotogramma)

"Mancano 100 mila docenti e oltre 2 milioni di banchi. Mancano gli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili, alcuni dei quali non hanno potuto iniziare l'anno scolastico, fatto che io ritengo ancora più grave dei bambini costretti a scrivere in ginocchio sulle sedie. Ma per i grillini e la sinistra il problema è Toti che pubblica una foto per denunciare l'episodio, dopo la richiesta di aiuto di alcuni genitori. Il mondo è capovolto! Mi consola il fatto che forse, grazie a questo polverone, arriveranno già oggi i banchi. Smettetela di difendere l'indifendibile e mettetevi a lavorare!". Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.