I Verdi Ue si schierano con Elly Schlein

Con Elly Schlein, già eurodeputata di Possibile e oggi vicepresidente della Regione Emilia Romagna, "condividiamo l'obiettivo" di creare una forza politica "grande", in grado di incidere nella politica italiana. Lo sottolinea, in un'intervista all'Adnkronos a Bruxelles a margine della plenaria, il presidente del gruppo dei Verdi nel Parlamento Europeo, Philippe Lamberts. I Verdi europei, spiega, guardano anche a Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, all'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e "alle Sardine" per creare una forza in grado di rappresentare l'ambientalismo con efficacia, anche in Italia.