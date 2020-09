Cirio: "Ru486? Non c'è ancora delibera, andrà in maggioranza"

Fotogramma

La "delibera non è ancora in programma, perché si sta approfondendo il tema. E' una proposta dell’assessore che verrà portata prima in maggioranza per una valutazione da parte di tutti, essendo un tema che tocca le sensibilità individuali". Cosi il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a proposito della delibera che, secondo anticipazioni di stampa, l’assessore alla Semplificazione, Maurizio Marrone, starebbe mettendo a punto sulla pillola Ru486 che non ne permetterebbe la somministrazione nei consultori e prevederebbe lo stop alla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenza Covid.