Di Maio: "Gavettone? Un po' di acqua fresca non ha mai fatto male a nessuno"

Fotogramma

''Un po’ di acqua fresca non ha mai fatto male a nessuno''. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato con un post su Facebook la secchiata di acqua ricevuta ieri sera in un incontro pubblico a San Giorgio a Cremano (Napoli).

''Ieri in una delle tante piazze calorose e pacifiche per il SÌ, un simpatico fautore del No ha deciso di manifestare il suo 'pensiero' lanciando un secchio d’acqua sulla gente che si era ritrovata a San Giorgio a Cremano per discutere del referendum. L’acqua è arrivata anche su di me. Lo prendo con un po’ di scaramanzia, come un gesto fortunato, perché un po’ d’acqua ha sempre portato bene'', ha scritto Di Maio.

''Devo dire che se questo è il modo di manifestare il No, mi convinco sempre di piu di quanto il Sì del 20 e 21 settembre sia la scelta giusta per gli italiani", ha continuato, sottolineando: ''Anche ieri con noi c’erano moltissime persone, c’era la gente normale che conosce bene il sacrificio, che suda 10-12 ore al giorno per portarsi a casa uno stipendio. Tutti per il taglio di 345 parlamentari. Nessun Paese in Europa ha il numero di parlamentari che abbiamo noi. O cambiamo adesso, o non cambiamo mai più. Io voto Sì'', ha concluso Di Maio.