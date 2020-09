La Russa: "Mozione Lega Azzolina? Voto di sfiducia non si nega mai"

Fotogramma

''Un voto di sfiducia al governo e, in particolare, a un componente di questo governo, non si nega mai, anche se personalmente ritengo che, salvo alcune eccezioni, le sfiducie ad personam non sono quasi mai utili, perchè finiscono indirettamente per avvantaggiare il resto dell'esecutivo stesso''. Lo dice all'Adnkronos il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, quando gli viene chiesto se Fdi è pronto a firmare il testo della mozione di sfiducia presentato oggi da Matteo Salvini nei confronti del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

''Sono dell'avviso, infatti -spiega La Russa, tra i fondatori di Fratelli d'Italia- che oltre all'enorme incapacità e alle tante colpe dell'Azzolina, la responsabilità di questa disastrosa riapertura delle scuole sia da attribuire al premier Conte e al governo nel suo complesso". Ancora non c'è stato un confronto tra gli alleati di centrodestra sulla opportunità di una mozione unitaria. Sia Fdi che Fi, assicurano che il tema dovrà essere discusso e valutato nei prossimi giorni con i rappresentanti della Lega.