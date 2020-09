Emiliano: "Impresentabili sospendano campagna elettorale"

Fotogramma

“I due candidati, Silvana Albani per 'Puglia Solidale e Verde' e Vincenzo Gelardi per il 'Partito del Sud Meridionalisti progressisti' segnalati oggi dalla Commissione antimafia devono immediatamente sospendere qualsiasi attività di campagna elettorale. Il rispetto del codice di autoregolamentazione è essenziale per essere candidati nella nostra coalizione". Lo afferma il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Michele Emiliano a proposito dei due casi segnalati dalla Commissione antimafia di candidati imputati in alcuni procedimenti cosiddetti impresentabili. Sono presenti in due delle 15 liste a sostegno del governatore uscente.

"I responsabili delle liste - aggiunge - mi riferiscono che non avrebbero mai potuto accorgersi di tale violazione, in quanto dai certificati penali per uso elettorale presentati per le candidature non sono indicati i carichi pendenti segnalati dalla Commissione, che ringrazio per il fondamentale lavoro svolto”.