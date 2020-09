"De Luca presentabile, assolto nel 2016 dopo 18 anni"

(Fotogramma)

"Vincenzo De Luca, ritenuto impresentabile per le accuse relative agli articoli 110, 81, 317 del codice penale, per quella stessa accusa è stato assolto dopo 18 anni nel 2016. Non essendoci pendenze rilevanti sia per la legge Severino sia per il codice di autoregolamentazione De Luca risulta presentabile come candidato alla presidenza della giunta regionale della Campania". Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia a margine della conferenza stampa sulla formazione delle liste elettorali a Palazzo San Macuto, a Roma.

"Se De Luca vorrà fare altri video per dileggiare anche altre persone oltre all'ex presidente di questa commissione, Rosy Bindi, è libero di farlo. Ho simpatia per la sua teatralità", ha concluso Morra.