Meloni: "Sfido Zingaretti a un confronto"

Fotogramma

"Sono un po' stufa di sentire utilizzare questi toni verso di noi. Sfido pubblicamente Nicola Zingaretti a un confronto sulle proposte presentate da Fdi ai decreti Cura Italia, Rilancio, Semplificazioni e che questa maggioranza non ha neanche letto". Così a 'Stasera Italia' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Il tema del fascismo è una sorta di coperta di Linus per una sinistra che non ha più niente da offrire e deve guardare a 70 anni fa per cercare di darsi un'identità", ha aggiunto Meloni.