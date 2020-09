Orfini: "Mes? Non fermiamoci per un capriccio di Di Maio"

Fotogramma

"Dire no al Mes vuol dire danneggiare i cittadini. Vuol dire impedire di rafforzare il nostro sistema sanitario. Non possiamo fermarci per un capriccio di Di Maio". Lo dice, all'Adnkronos, il deputato del Pd Matteo Orfini.

"Il Recovery Fund - aggiunge il dem - è una grande occasione che ci siamo conquistati grazie all'ottimo lavoro del governo. Oggi serve un progetto di cambiamento ambizioso per non sprecare questa occasione. E serve anche la capacità di dire dei no. Perché tutto si può fare salvo disperdere in mille rivoli quelle risorse, che devono invece essere la leva di un cambiamento vero e radicale".