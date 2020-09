Regionali, candidati 'impresentabili' in Campania e Puglia

(Fotogramma)

Non ci sarebbe nessun 'impresentabile' nelle liste per le regionali di Toscana, Liguria Marche e Veneto. In queste 4 Regioni, apprende l'Adnkronos, tutti i candidati dei vari partiti e liste collegati sarebbero risultati "puliti". Ci sarebbero invece problemi con le liste in Campania e Puglia dove la posizione di alcuni candidati sarebbe al vaglio dell'organismo bicamerale d'inchiesta. Oggi, per le ore 17, la commissione parlamentare Antimafia renderà noto l'elenco dei nomi dei cosiddetti impresentabili.