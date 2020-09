Regionali, Orlando: "Governo non cadrà per esito, ma ci saranno riflessi politici"

Fotogramma

"Quando votano 7 Regioni qualche ripercussione a livello politico c'è, ed è evidente. Un modo per difendere e per rafforzare l'esperienza di questo governo è sicuramente votare i nostri candidati alle elezioni. Ma questo assolutamente non vuol dire che l'esecutivo cadrà per un eventuale esito negativo alle regionali. Dico solo che dei 'riflessi' ci sono sempre in politica e, per dire, un riflesso potrebbe essere una rafforzata coesione della maggioranza in caso di successo". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, intervenuto a Zapping, su Rai Radio 1.