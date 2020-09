Renzi: "Grillo? Troviamogli un medico bravo..."

(Fotogramma)

"Grillo l'altro giorno ha detto che le dittature funzionano meglio delle democrazie. Suggerisco di trovare un medico bravo...". Lo dice Matteo Renzi a Mattino 5 aggiungendo: "Io voglio bene a Stefano Bonaccini ma questo non è un fatto personale: io me ne sono andato via dal Pd perché il Pd in molte zone fa accordi strutturali con i 5 Stelle e non va giù".

"E' vero che i grillini in alcune cose sono cambiati. Di Maio andava con quello scienziato di Di Battista dai Gilet Gialli, ora va Macron a prendere qualche buon suggerimento. I grillini sono cambiati ma non abbastanza".

Quanto al "bilancio di Italia Viva è presto per farlo, si candida per la prima volta il 20 e 21 settembre.... Che voti vuole prendere? I voti di chi non crede a Salvini e Meloni, a chi spara contro l'Europa e chi non vuole diventare grillino".