Renzi: "Da Salvini sì a patrimoniale, mi sa che il mojito gli ha fatto male"

Fotogramma

"Salvini ammette che dire no al Mes significa dire sì alla patrimoniale sui risparmiatori. Secondo me il mojito stamattina gli ha fatto male ". Lo scrive su Facebook e Twitter Matteo Renzi, pubblicando un video con le dichiarazioni del leader leghista e della europarlamentare e candidata in Toscana per il Carroccio Susanna Ceccardi su Mes e Recovery fund.