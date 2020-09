Silvestro: "Io impresentabile? Sono sereno, continuo campagna per Caldoro"

(Fotogramma)

"Sono più che sereno, serenissimo...''. L'imprenditore Francesco Silvestro, candidato nella lista di Forza Italia per le elezioni regionali in Campania a sostegno di Stefano Caldoro, è tra gli 'impresentabili' dell'Antimafia. Il manager campano si dice tranquillo e assicura all'Adnkronos: ''Continuerò a impegnarmi per la campagna elettorale e a lavorare per Stefano Caldoro''.

Silvestro, in campo con 'Forza Italia Berlusconi con Caldoro' è stato inserito nella lista degli impresentabili, secondo la commissione parlamentare d'inchiesta, perché imputato di concussione ex articolo 317 c.p. e il dibattimento è in corso davanti al Tribunale di Napoli.