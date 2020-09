Steinmeier a Mattarella: "Purtroppo niente abbraccio, non si può"

(Fotogramma)

“Sono tanti mesi che non ci vediamo. Era la volta buona per abbracciarsi, ma non si può”. Lo ha detto il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che lo ha accolto a Milano, a Palazzo Reale. “Sono molto contento, anche se non si vede”, ha scherzato Steinmeier, con il volto coperto dalla mascherina. “Siamo oltremodo felici di essere qui”, ha aggiunto. Il presidente tedesco, in visita ufficiale in Italia, è stato accolto con gli onori militari e dall’inno nazionale tedesco e da quello italiano.