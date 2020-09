Di Battista: "Emiliano e Fitto biechi rappresentati del clientelismo pugliese"

(Fotogramma)

"Emiliano e Fitto? Sono biechi rappresentanti del clientelismo pugliese", dice a Bari Alessandro Di Battista, ex deputato M5S, a margine del comizio conclusivo della campagna elettorale di Antonella Laricchia, candidata grillina alla presidenza della Regione Puglia.

"Laricchia ha ricevuto tante pressioni per barattare idee, ideali, progetti, in cambio di vantaggi personali, posti importanti. E' una persona che per la politica rinuncia a cose del genere, merita. E' per questo che sono qua" sottolinea Di Battista.