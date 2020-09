Regionali, Zingaretti: "Partita apertissima, Pd pilastro contro le destre"

(Fotogramma)

"E' una partita molto difficile. Siamo ridiventati il pilastro di un'alleanza alternativa alle destre. Il Pd è l'unica certezza che esiste per chi vuole contrapporsi alla destra e mi dispiace per chi non lo ha capito. La battaglia è aperta, apertissima". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg La7.

"Chi sta di qua voti il candidato che più credibilmente riesce a fermare le destre" esorta Zingaretti.

"Io ho avuto un ruolo nella costruzione della squadra e non è un caso se Paolo Gentiloni è commissario europeo, Roberto Gualtieri ministro dell'Economia e Enzo Amendola agli Affari Europei - sottolinea - Noi abbiamo fatto un grande investimento sull'Europa perché sapevamo che era il problema: abbiamo ereditato l'Italia con il governo più antieuropeo della storia".

Quindi il cambio di passo in Europa, i fondi in arrivo sono "certo merito anche di Conte però è evidente che se c'è stato questo salto è per il ruolo e la funzione del Pd e mi permetto di dire: altro che subalternità. Noi siamo salvi perché abbiamo ricollocato l'Italia in Europa".