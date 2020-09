Renzi a Salvini: "Senza Recovery Fund userai soldi del Monopoli?"

(Fotogramma)

"Se non si prendono i soldi dell'Europa, come si fanno a pagare gli stipendi? Alla fine vorrei dire a Salvini: 'Tu che dici di no ai soldi del Mes e del Recovery fund, come lo paghi lo stipendio del medico o dell'infermiere, o del poliziotto e dell'insegnante? Con i soldi del Monopoli?". Lo ha detto il senatore di Italia Viva Matteo Renzi ospite ai microfoni di Lady Radio.

"Salvini sta raccontando una serie di balle e i toscani rischiano di essere le vittime di questo ragionamento - ha aggiunto Renzi - Perché se vince la Ceccardi noi di fatto siamo l'appendice della Padania, se vince Giani, che ha corso in tutti i Comuni della Regione e conosce tutto di tutti, noi andiamo a prendere i soldi europei e li spendiamo bene". "Mi dispiace che Salvini sia scappato un'altra volta: gli ho chiesto più volte un confronto con me, ma gli è bastato quello di un anno fa a Porta a Porta" ha detto ancora il leader di Italia Viva.