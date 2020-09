Roma, Giachetti: "Pd vuole accordo con M5S, faranno inguacchio"

(Fotogramma)

"Il Pd muore dalla voglia di fare un accordo strutturale con i 5 stelle e a Roma faranno qualche inguacchio per raggiungere lo scopo. Noi abbiamo detto e dimostrato, in questo turno di amministrative, che consideriamo l’eccezione del governo nazionale come tale per evitare l’uscita dall’euro". Lo dice all'Adnkronos il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, in merito alle future alleanze del Pd con M5S, alle comunali 2021, dopo le aperture di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti su eventuali accordi elettorali. "Quindi penso che sia arrivato il momento per tutti i riformisti veri di preparare candidature che si contrappongano ai due schieramenti: populista e diversamente populista".