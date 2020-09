Regionali, Berlusconi pronostica 'cappotto': "Centrodestra vincerà 7 a 0"

(Fotogramma)

"Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia". Da Arcore, dove continuo l'isolamento domiciliare causa Covid, Silvio Berlusconi interviene telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le regionali. Sul palco ad ascoltarlo Antonio Tajani, il promo dei leader della coalizione a parlare, che ha 'lanciato' la telefonata' del Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'ex premier pronostica un 'cappotto', un 7 a 0 a discapito del centrosinistra: ''Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nelle Marche, di Caldoro in Campania, di Fitto in Puglia, di Toti in Liguria, di Zaia in Veneto e tutte le forze del centrodestra in Valle D'Aosta''.

''In questa serata di festa il nostro grande popolo di centrodestra si ritrova ancora una volta unito per chiudere una bella e intensa campagna elettorale. Una campagna elettorale che ne sono sicuro ci porterà per la prima volta nella storia a governare una Regione come la Toscana, una roccaforte rossa che conoscerà finalmente il cambiamento'' ha detto Berlusconi al telefono con il comizio elettorale del centrodestra in Toscana.

''Un abbraccio affettuoso a Giorgia, Matteo e Antonio... se questa subdola e terribile malattia non me lo avesse vietato, sarei lì con voi...'' ha esordito Berlusconi nel suo intervento telefonico.

''Lunedì - ha scandito il Cavaliere - la Toscana al governo avrà una persona molto preparata, Susanna Ceccardi, che ha dimostrato nel suo Comune e al Parlamento Ue di avere grandi, grandi capacità. Un enorme in bocca al lupo a lei e a tutti i candidati del centrodestra''.

Quindi l'appello: "Siamo la maggioranza naturale del Paese. Lasciatemi rivolgere quindi un appello a tutti coloro che si considerano non di sinistra, ma che sono delusi dalla politica e sono diventati scettici e sono tentati di non andare a votare. Dovete andare a votare, perché il futuro dell'Italia è nelle vostre mani. Avete un grande dovere verso voi stessi, le vostre famiglie, i vostri figli. Il voto per il centrodestra è l'unica arma per il cambiamento''.

Durante il comizio, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha sottolineato: "Siamo uniti qui per sostenere Susanna Ceccardi. Noi siamo tutti uniti, qui e sempre, in tutta Italia. Siamo la coalizione sempre e comunque capace di trovare una sintesi e di dare la possibilità agli italiani di cambiare e in meglio la Toscana e l'Italia".

"In Toscana si deve cambiare, vogliamo cambiare per far vincere la meritocrazia. A partire dalla sanità" ha scandito Tajani.