La versione di Grillo, posta un video su 'scontro' con giornalista

(Fotogramma)

"Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti". Beppe Grillo non ci sta e, dopo la denuncia dell'inviato della trasmissione di Rete4 'Dritto e rovescio', che ha accusato il garante M5S di averlo aggredito in un bar sulla spiaggia di Marina di Bibbona, pubblica sul suo blog il video del diverbio avuto con il giornalista, ripreso però da un'altra angolazione. Una ricostruzione che punta a 'smontare' la versione dell'inviato, accompagnata, ironicamente, dalle note della canzone '5 giorni' di Michele Zarrillo, per fare il verso ai 5 giorni di prognosi che la spinta di Grillo avrebbe causato al giornalista.