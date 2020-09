Bellanova sfida Salvini: "Noi quelli del trattore, non delle ruspe"

Immagine via Twitter @TeresaBellanova

"Noi siamo quelli del trattore, non delle ruspe. Lavoriamo la terra non per distruggere, ma per seminare" questa la didascalia scelta dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, che ha deciso di condividere coi suoi follower di Twitter una foto che la immortala sorridente a bordo di un trattore. La Bellanova oggi è in visita presso l'azienda "Mare vivo" a Castro, in Salento.