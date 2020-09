Crimi: "Del Debbio chieda scusa a Grillo"

"A Del Debbio e alla sua trasmissione rimane una sola cosa da fare. Chiedere scusa a Beppe Grillo, vittima della loro infame campagna di disinformazione e fango, e a tutti i bravi giornalisti che lavorano per ridare dignità ad una professione che non merita questa vergogna". Lo scrive Vito Crimi su twitter.

La presa di posizione di Crimi segue la denuncia del giornalista Francesco Selvi, lavoratore autonomo per la trasmissione 'Diritto e Rovescio' di Rete 4 condotta da Del Debbio, che ha riferito di essere stato aggredito da Grillo mentre cercava di fare domande, con il cellulare acceso, al fondatore del Movimento 5 Stelle.

Dopo l'episodio, Del Debbio ha attaccato duramente Grillo in un monologo in diretta tv, mentre il fondatore del M5S ha pubblicato un video sul suo blog per minimizzare quanto accaduto.

"Il video pubblicato nel blog di Beppe Grillo mostra in maniera evidente che c’è stata un’aggressione nei confronti dell’inviato di #Drittoerovescio Francesco Selvi. Attenzione quindi a giudizi troppi frettolosi. Ci vediamo in trasmissione giovedì e nelle opportune sedi", è la replica pubblicata sull'account twitter della trasmissione 'Dritto e rovescio'.

"A me non fai paura", Paolo Del Debbio contro Beppe Grillo