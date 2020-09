Boldrini: "Salvini male come in Emilia, destra riveda leadership"

(Fotogramma)

"Salvini ha provato a fare di tutto per vincere in Toscana ma, come in Emilia Romagna, gli è andata male. Faccio presente che in Veneto la lista di Zaia ha preso molti più voti della Lega. Consiglio alla destra di fare una seria riflessione sulla leadership". Lo dice, all'Adnkronos, la deputata del Pd, ex presidente della Camera, Laura Boldrini. "Direi che la buona notizia è che il Pd è pressoché ovunque il primo partito. Provo grande soddisfazione per la vittoria in Toscana, in Campania e in Puglia", aggiunge. "Da parte mia c'è molto rammarico per l'esito elettorale delle Marche ma, anche qui, non possiamo trascurare il fatto che il Pd sia il primo partito", afferma.