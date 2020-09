Bonaccini: "Non solo non si è perso, in Toscana si è vinto bene"

Fotogramma

L'esito del voto è un "segnale che dimostra come non solo in Emilia-Romagna e ora in Toscana si è evitata sconfitta, ma si è vinto bene. Quando il centrosinistra è plurale e civico ha successo. Zingaretti? Soltanto immaginare un congresso nel momento in cui il Paese deve affrontare il dibattito sul Recovery fund sarebbe da psicanalisi. Non è mai stato in discussione il tema congressuale". Così a Rainews 24 Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, commentando dal Comitato per Giani i dati sul risultato delle elezioni regionali.