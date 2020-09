Fonti P. Chigi: "Soddisfazione per voto regolare e affluenza"

(Fotogramma/Ipa)

"Piena soddisfazione per il regolare svolgimento della tornata elettorale. In tempi di emergenza Covid, non era affatto scontato che venissero superate tutte le criticità in modo da assicurare il regolare afflusso degli elettori ai seggi". Queste le prime reazioni a Palazzo Chigi, raccolte dall'Adnkronos.

"Si registrano con soddisfazione - spiegano le stesse fonti - anche i dati sull'affluenza. Gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione democratica sia per quel che riguarda il quesito referendario sia per quel che riguarda le competizioni elettorali territoriali. L'Italia ha dato concreta prova di efficienza e gli italiani hanno dimostrato un forte attaccamento alla democrazia. Palazzo Chigi non commenta, oggi, i risultati elettorali perché è giusto che siano gli esponenti delle forze di maggioranza, direttamente impegnati nella campagna elettorale, ad esprimersi per primi".