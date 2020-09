Provenzano: "Per rimpasto deciderà Conte"

Fotogramma

"Se ci dovesse essere un rimpasto di governo, lo deciderà sicuramente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il nostro compito per ora è quello di lavorare con determinazione", così Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, commenta ai microfoni di Sky Tg 24 i risultati delle elezioni e le ripercussioni sul governo Conte. "Il Pd ha portato delle frontiere più avanzate in Europa, con l'obiettivo di avere più lavoro per i giovani, le donne, il Sud", ha continuato il ministro del Pd.

"Non faccio previsioni sulla durata del governo perché non sono bravo in queste cose, sicuramente il MoVimento 5 Stelle deve fare delle valutazioni su cosa vuole essere, non sono il populismo pericoloso di Salvini e Meloni", ha detto ancora Provenzano aggiungendo: "Nel 2018 il Partito Democratico era una forza marginale, mentre ora è al centro e si sta giocando diverse regioni".

"Vorrei fare i complimenti a Mangialardi, perché sta comunque facendo una bella battaglia nelle Marche - continua il ministro -. Questo è il primo passo per provare a uscire dalla crisi, con lo sviluppo come bandiera del nostro partito e del nostro governo". "La leadership di Zingaretti esce rafforzata, perché si veniva da un bipolarismo tra due populismi, mentre ora - conclude - si ha un ruolo centrale, quello di combattere la destra, da solo. Sicuramente".