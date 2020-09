Referendum, Bellanova: "Vittoria 'sì' non risolve problemi governance"

Foto Fotogramma

"Le scelte degli elettori vanno sempre rispettate ma io credo che il risultato del referendum con la vittoria del "sì" non risolva nessuno dei problemi di governance che ha questo Paese". Così, secondo quanto s'apprende da ambienti di Italia Viva, la ministra Teresa Bellanova, impegnata oggi a Bruxelles, commenta i primi risultati dello spoglio del referendum. "Soprattutto non affronta il tema del bicameralismo perfetto, - spiega - tanto meno quello delle relazioni lungo la filiera istituzionale. Problemi che quindi continuano ad essere, da domani, all’ordine del giorno". Nei giorni scorsi, in numerose dichiarazioni, Bellanova, capo delegazione di IV al Governo, aveva reso esplicita la sua intenzione di voto, schierandosi per il no al referendum.