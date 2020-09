Referendum, Centinaio: "Peccato per sconfitta, ci credevamo"

(Fotogramma)

"Io speravo di vincere, in tanti ci avevamo creduto, quello che sembra uscire dagli exit poll è un buon numero, vuol dire che in tanti hanno seguito le nostre indicazioni". Lo dice all'AdnKronos Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e ex ministro dell'Agricoltura. "Va detto che però il referendum o si vince o si perde, noi abbiamo perso - sottolinea - tanti dirigenti della Lega erano per il no"