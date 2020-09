Referendum, Crimi: "Risultato storico e straordinario"

Fotogramma

"Abbiamo appreso in queste ore delle proiezioni che danno un risultato storico e straordinario" sul referendum costituzionale. Ringrazio tutti coloro che sono andati a votare in questo periodo di emergenza Covid". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, commentando i dati sul referendum costituzionale. "Il prossimo step, visto che tanti hanno detto che questa riforma non è un grande risparmio, sarà la riduzione dell'indennità dei parlamentari. Vediamo se interpretiamo o meno la volontà dei cittadini...", ha aggiunto.

"Ci siamo e porteremo avanti le nostre battaglie, che sono quelle dei cittadini che ci hanno eletto e ci hanno dato un mandato preciso. Il M5S non solo è qui ma è motore del cambiamento. Ringrazio per questo anche il mio predecessore, Luigi Di Maio", ha continuato Crimi.

"Il M5S - ha continuato Crimi sui risultati del post voto - è riuscito ad interpretare con ampia conferma dal voto quello che è l'interesse dei cittadini, abbiamo dimostrato di essere il motore e di essere il traino di questa legislatura". "Ad ogni tornata elettorale si parla sempre di canto funebre per il M5S, ma noi siamo ancora qui e abbiamo dimostrato di essere trainanti, il motore del cambiamento", rivendica.