Referendum, Sì al 77,10% nella Pomigliano di Di Maio

Fotogramma /Ipa

Pomigliano d’Arco si schiera con Luigi Di Maio. Nel comune in provincia di Napoli dove il ministro degli Esteri è cresciuto, i sì al referendum sul taglio dei parlamentari rappresentano il 77,10%, contro il 22,90% dei no. Proprio ieri mattina Di Maio era andato a Pomigliano per votare ed uscendo dal seggio aveva detto: “Sono 30 anni che aspettiamo”.