Referendum, Rixi: "Con vittoria sì Parlamento non può eleggere Capo di Stato"

"Se come sembra siamo di fronte all'affermazione del Sì al referendum il dato che appare chiaro è che l'attuale parlamento non può votare il presidente della Repubblica". Così il deputato ligure della Lega, Edoardo Rixi, all'Adnkronos, commenta i primi risultati sul referendum.

"La riforma - ricorda il leghista - prevede che ci siano 600 parlamentari, non gli attuali 945, un collegio di voti decisamente diverso".

"Quello che sembra dimostrare il primo dato parziale del voto in Liguria è che l'alleanza Pd-M5S porta bene al centrodestra" visto che "non c'è mai stato un risultato così negativo per una sinistra in una regione che era stata sempre rossa, almeno teoricamente, come la Toscana e l'Emilia". Così il deputato ligure della Lega, Edoardo Rixi, raggiunto dall'Adnkronos dopo i primi exit poll che danno in vantaggio il centrodestra e Toti presidente. "Il buon governo del centrodestra - sottolinea - sembra essere confermato, la sinistra non è riuscita a essere competitiva".