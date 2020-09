Referendum, Santa Maria Molise ultima al traguardo sul numero votanti

Foto Fotogramma

Di Enzo Bonaiuto

Ore e ore dopo la chiusura dei seggi, mancava ancora una casella, un'ultima piccolissima casella, per il dato definitivo dell'affluenza al voto per il referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari. La casella vuota - che impediva al Viminale a oltre tre ore dalla chiusura dei seggi, di comunicare ufficialmente il dato percentuale dei votanti, nonostante fosse oramai comunque fissato attorno al 53,85% poi infatti corretto alla fine in 53,84% - era il numero relativo ai votanti nel comune di Santa Maria del Molise, 647 abitanti, in provincia di Isernia. Soltanto dopo le 18.30 è finalmente arrivato il numero esatto su quanti avessero votato a Santa Maria del Molise e dunque in Italia: e poi, c'è ancora chi si azzarda a sostenere che "il Molise non esiste".