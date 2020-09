Referendum, Verducci (Pd): "Se No sfiora 40% è oltre aspettative"

(Fotogramma)

"Vediamo se si conferma. Se il No sfiora il 40 per cento è un risultato importantissimo, oltre ogni aspettativa". Lo dice il senatore Pd, Francesco Verducci, tra i sostenitori del No all'Adnkronos.

"Nelle condizioni proibitive che c'erano, a partire dall'accorpamento con regionali e amministrative che ha distorto e impedito una corretta campagna referendaria, dal posizionamento ufficiale per il Si di praticamente tutte le forze politiche, per continuare con lo strapotere in TV della campagna diretta e indiretta per il taglio, se il No si avvicina al 40% è un risultato enorme".

"Se si fosse votato solo per il referendum, con una reale par condicio informativa nelle TV ed una campagna che fosse durata di più, la partita sarebbe stata reale e aperta. I cittadini hanno capito l'importanza della posta in gioco: il rischio di perdere rappresentanza", conclude Verducci.