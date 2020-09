Referendum, Zingaretti soddisfatto: "Ora avanti con riforme"

Fotogramma

"Siamo molto, molto soddisfatti. Si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni". Lo ha detto Nicola Zingaretti in relazione al referendum. "E ora si apre la stagione delle riforme", ha aggiunto.

"Il Pd - assicura - farà di tutto per rappresentare le preoccupazioni di chi ha votato no. Molte le sentiamo nostre, come quelle in difesa delle istituzioni". "La vittoria del sì è garanzia che si apre il cantiere delle riforme e dovrà andare avanti speditamente", aggiunge.