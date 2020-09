Regionali, Acquaroli: "Delusi? Con Meloni parlato solo di Marche"

Dal profilo facebook di Francesco Acquaroli

''Con Giorgia Meloni abbiamo parlato solo di Marche''. Così ha risposto il neo eletto presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, parlando a 'La7' alla domanda se lui e Giorgia Meloni, leader di Fdi, fossero delusi dall'esito complessivo delle elezioni regionali.

"Abbiamo ottenuto un ottimo risultato'', Fdi è un ''partito che guarda ai territori'', ha sottolineato Acquaroli. In conferenza stampa ad Ancona, il nuovo governatore delle Marche ha assicurato che la sua amministrazione lavorerà per dare "una nuova opportunità a questa regione. E' una regione che si è ripiegata su se stessa, che non riesce più a esprimere quello che rappresentava".