Regionali Campania, exit poll: De Luca al 54-58%, Caldoro al 23-27%

Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Campania il presidente uscente e candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca è in vantaggio con il 54-58% mentre il candidato del centrodestra Stefano Caldoro è al 23-27%. La candidata M5S Valeria Ciarambino è al 10,5-14,5% mentre Giuliano Granato 1,0 - 3,0%.