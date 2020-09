Regionali, Ceccardi: "Ho dato l'anima, non rimpiango nulla"

Fotogramma

Ha esordito ringraziando "la coalizione che mi ha sostenuto" la candidata alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra, Susanna Ceccardi, giunta a Firenze al Comitato elettorale presso l’hotel Villa Medici per commentare il risultato elettorale. L'europarlamentare ha riferito di aver scritto al neo governatore eletto Eugenio Giani quindi ha aggiunto: "E’ stata una bella campagna elettorale. Ho dato l’anima, non rimpiango nulla".

Il risultato elettorale in Toscana "sembra essere il miglior risultato del centro destra nella storia della Regione", ha sottolineato quindi Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione intervenendo al Comitato elettorale per commentare il voto. "Una bella prova di democrazia per l'alta affluenza e la partecipazione attiva".