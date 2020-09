Regionali, Giani e Emiliano verso vittoria. Zaia trionfa, De Luca e Toti ok

Foto Fotogramma

Eugenio Giani verso la vittoria in Toscana e Michele Emiliano avanti in Puglia. Luca Zaia stravince in Veneto e Vincenzo De Luca fa lo stesso in Campania. E' quanto emerge da proiezioni e primi dati relativi alle elezioni regionali. Stando ai dati, sembra prendere corpo la possibilità di un pareggio tra centrosinistra e centrodestra nelle 6 Regioni al voto.

TOSCANA - Nella Toscana roccaforte della sinistra, secondo quanto riporta il sito della Regione, su 266 seggi scrutinati il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è in vantaggio del 47,37% sulla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi, che si attesta sul 42,28%. La candidata del MoVimento 5 Stelle, Irene Galletti, è al 6,08%. Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle è al 6,2 % mentre Tommaso Fattori, sostenuto da una lista civica, è al 2,4%.

PUGLIA - In Puglia, in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (la copertura del campione è del 14%), il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 47% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 39,1%. La candidata M5S Antonella Laricchia è al 10,4%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 2,2%.

VENETO - Pronostici confermati in Veneto dove, con 70 sezioni scrutinate, il governatore uscente Luca Zaia del centrodestra è avanti del 79% rispetto al candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni, fermo al 13,8%.

CAMPANIA - La seconda proiezione in Campania (copertura campione 10%) premia il presidente uscente e candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca, dato al 63,6%, mentre il candidato del centrodestra Stefano Caldoro è al 20,9%. La candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino è al 12,4% e Luca Saltalamacchia è all'1,6%.

LIGURIA - In Liguria, secondo i dati pubblicati sul sito della Regione, su 32 sezioni scrutinate il presidente uscente Giovanni Toti, candidato del centrodestra, sarebbe avanti con il 60,29% dei voti, rispetto al candidato del Pd e M5S Ferruccio Sansa che si attesta al 35,82%.

MARCHE - Infine nelle Marche, in base alla seconda proiezione (copertura campione del 14%), il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è al 48,4% mentre il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi è al 36%. Gian Mario Mercorelli è al 10,2% e Roberto Mancini al 2,5%. Entrambi sono sostenuti da due liste civiche.