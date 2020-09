(Foto Adnkronos)

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali in Liguria il presidente uscente e candidato del centrodestra Giovanni Toti è al 54,2% mentre il candidato del Pd-M5S Ferruccio Sansa è al 37,7%, con una copertura del campione del 12%.