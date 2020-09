Regionali Puglia, proiezione: Emiliano al 47%, Fitto al 39,1%

(Fotogramma)

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Puglia il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 47% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 39,1%. La candidata M5S Antonella Laricchia è al 10,4%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 2,2%. La copertura del campione è del 14%.