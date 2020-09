Regionali Toscana, proiezione: Giani al 47,7% Ceccardi al 41,2%

Fotogramma

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Toscana, con una copertura del campione del 17%, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è al 47,7% mentre il candidato del centrodestra Susanna Ceccardi è al 41,2%. Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle è al 6,2 % mentre Tommaso Fattori, sostenuto da una lista civica, è al 2,4%.