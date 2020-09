Regionali Veneto, Fontana: "Aspettiamo dati prima di gioire per Zaia"

Fotogramma

"Aspettiamo i primi dati ufficiali prima di gioire per la vittoria di Luca Zaia in Veneto", così il deputato della Lega, Lorenzo Fontana, commenta all'Adnkronos i primi instant poll che danno la vittoria del presidente uscente Zaia alle regionali in Veneto.

"Per il referendum ancora non ho visto niente, sto andando alla sede del partito, ma aspettiamo", prosegue il deputato.